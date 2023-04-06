До релізу залишилося півтора року.

Нещодавно перевірений Інсайдер Том Хендерсон, який неодноразово ділився правдивими секретними відомостями, написав матеріал про Q Lite — нову портативну консоль Sony. У публікації він мигцем відзначив одну важливу деталь. Інформатор вказав терміни виходу PlayStation 5 Pro.

За даними Хендерсона, консоль з'явиться на полицях магазинів у святковий період 2024 року. Це проміжок з середини листопада до кінця грудня, коли громадяни США активно закуповуються товарами. Вони готують подарунки один одному і в цілому охочіше витрачають гроші. У бізнесі зазначений період вважається найбільш вдалим для випуску різної продукції на ринок.

Перед виходом PS5 Pro відбудеться реліз ще двох ігрових консолей від Sony. Першою буде PlayStation 5 зі знімним дисководом. Згідно з попередніми повідомленнями від інсайдерів, приставка з'явиться восени 2023 року приблизно в один час з Marvel's Spider-Man 2. А друга консоль — це Q Lite, яка вийде трохи пізніше.

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Що відомо про PlayStation 5 Pro

У березні поточного року Хендерсон підтвердив, що приставка знаходиться в розробці. Однак інсайдерські джерела нічого не повідомляли про специфікації.

Інсайдер Tez2, який спеціалізується на іграх Rockstar Games, стверджував, що до кінця 2022 року студії повинні були отримати комплекти розробників Pro-версії PS5.

У травні на одній з конференцій компанія TCL Technology розповіла про реліз нових консолей Sony і Microsoft в 2023-2024 році. Вони будуть оснащені графічним процесором RX7700XT.

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