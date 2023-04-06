Концепт нової консолі / фото Insider Gaming

Інсайдери поділилися подробицями про нову портативну консоль від Sony. Однак на PS Vita нової ітерації сподіватися не варто. Це буде інший тип пристрою.

Першим про приставку згадав інформатор і редактор VentureBeat Джефф Грабб. Він заявив, що чув про розробку портативної хмарної консолі в стані Sony. А через пару годин ці відомості частково підтвердив довірений інсайдер Том Хендерсон на своєму сайті Insider Gaming. За його словами, проєкт проходить під кодовою назвою Q Lite.

Для використання консолі знадобиться володіти PS5, адже ігри на ній запускаються за допомогою функції Remote Play. Це означає, що зображення транслюється з PlayStation 5, а не безпосередньо з хмари. Відповідно, для роботи пристрою необхідно мати постійний доступ до інтернету.

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Ігри на Q Lite повинні відтворюється в роздільній здатності 1080р при 60 кадрах/сек. У ранніх прототипах пристрій був схожий на контролер DualSense, але з масивним 8-дюймовим екраном посередині. Для порівняння, це на 1,8 дюйма більше, ніж у Nintendo Switch. Консоль також оснащена адаптивними тригерами, динаміками, входом для навушників, кнопками регулювання гучності тощо.

Що ще відомо про Q Lite

  • Пристрій увійде в лінійку апаратної продукції Sony "другої фази" поточного покоління разом з PS5 зі знімним дисководом, новими бездротовими навушниками і гарнітурою.
  • Q Lite можуть представити на прийдешній масштабній презентації японського платформотримача. Згідно з даними від інсайдерів, вона відбудеться в кінці травня або на початку червня.
  • Точної дати виходу консолі Хендерсон не знає, але вона надійде в продаж після PlayStation 5 зі знімним дисководом, тобто не раніше осені поточного року.

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