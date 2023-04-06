Проєкт проходить під кодовою назвою Q Lite.

Інсайдери поділилися подробицями про нову портативну консоль від Sony. Однак на PS Vita нової ітерації сподіватися не варто. Це буде інший тип пристрою.

Першим про приставку згадав інформатор і редактор VentureBeat Джефф Грабб. Він заявив, що чув про розробку портативної хмарної консолі в стані Sony. А через пару годин ці відомості частково підтвердив довірений інсайдер Том Хендерсон на своєму сайті Insider Gaming. За його словами, проєкт проходить під кодовою назвою Q Lite.

Для використання консолі знадобиться володіти PS5, адже ігри на ній запускаються за допомогою функції Remote Play. Це означає, що зображення транслюється з PlayStation 5, а не безпосередньо з хмари. Відповідно, для роботи пристрою необхідно мати постійний доступ до інтернету.

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Ігри на Q Lite повинні відтворюється в роздільній здатності 1080р при 60 кадрах/сек. У ранніх прототипах пристрій був схожий на контролер DualSense, але з масивним 8-дюймовим екраном посередині. Для порівняння, це на 1,8 дюйма більше, ніж у Nintendo Switch. Консоль також оснащена адаптивними тригерами, динаміками, входом для навушників, кнопками регулювання гучності тощо.

Що ще відомо про Q Lite

Пристрій увійде в лінійку апаратної продукції Sony "другої фази" поточного покоління разом з PS5 зі знімним дисководом, новими бездротовими навушниками і гарнітурою.

Q Lite можуть представити на прийдешній масштабній презентації японського платформотримача. Згідно з даними від інсайдерів, вона відбудеться в кінці травня або на початку червня.

Точної дати виходу консолі Хендерсон не знає, але вона надійде в продаж після PlayStation 5 зі знімним дисководом, тобто не раніше осені поточного року.

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