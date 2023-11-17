Чекати довго не доведеться – сиквел Dragon's Dogma вийде вже в кінці березня.

На початку цього тижня Dragon's Dogma 2, продовження рольової гри, яке понад десять років чекали шанувальники, отримала віковий рейтинг в Саудівській Аравії, а тепер тайтл обзавівся рейтингом і в Європі – PEGI також оцінили гру в 18+. Головною ж новиною нового рейтингу є згадування дати релізу – 22 березня 2024 року.

Деталей такого рейтингу регулятор не розкрив, але згадується "жорстокість" та "внутрішньоігрові покупки" майбутні новинки. Судячи з усього, гравців чекають якісь мікротранзакції.

Хоча офіційно терміни релізу сама Capcom не оголошувала, раніше розробники говорили, що випустять якусь велику гру до кінця поточного фінансового року, який закінчується в квітні. Відомо також, що вона буде доступна тільки на ПК, PS5 і Xbox Series X/S.

Також варто зауважити, що витік стався незабаром після того, як в студії анонсували 15-хвилинну пряму трансляцію, присвячену екшен-RPG. Судячи з усього, офіційно дату її релізу оголосять в рамках шоу, яке пройде ввечері 29 листопада. Але анонс можуть і притримати до The Game Awards 2023, яка запланована на 7 грудня.

Що відомо про DD 2 та чому для декого це головний реліз 2024 року

Подробиць про Dragon's Dogma 2 поки небагато. Єдиний трейлер гри майже не розкриває подробиць, але демонструє поліпшену графіку і локації. Ще з цікавого – гра буде розроблена на движку RE Engine, який непогано себе показав в Street Fighter 6.

Оригінальна гра 2012 року – це екшн-RPG від третьої особи з великим відкритим світом, де є основний сюжетний квест і побічні завдання, багато з яких впливають на основну історію, як, наприклад, у The Witcher 3.

Що виділяє Dragon's Dogma на тлі інших представників жанру, так це унікальна система "пішаків". Під час проходження головного героя можуть супроводжувати три персонажі. Два з них запозичуються у інших гравців, але онлайн-з'єднання для цього не потрібно. "Пішаки" спілкуються між собою, постійно коментують оточення, битви з ворогами і квести, попутно даючи підказки по їх проходженню.

Також в Dragon's Dogma є багато великих монстрів: від циклопів і химер до грифонів. Сутички з ними помітно відрізняються від інших рольових ігор, де у монстрів однакова геймплейна механіка. Зокрема, тут щоб завдати шкоди по вразливих точках міні-боса, потрібно підійматися на нього, як в Shadows of The Colossus. Ця механіка робить бої особливо видовищними.

В Steam тайтл рекомендують 89% гравців.

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