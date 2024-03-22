Незважаючи на високі оцінки критиків, користувацький рейтинг залишає бажати кращого.

22 березня на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S вийшла Dragon's Dogma 2. Це один із найочікуваніших ігрових релізів весни 2024 року, і він вийшов, м'яко кажучи, суперечливим.

У Steam у гри всього 40% позитивних відгуків. Геймери здебільшого скаржаться на проблеми з продуктивністю (гальмує навіть на RTX 4090), проблеми з текстурами, аудіо-статтерінг, різні глітчі, вильоти і багато іншого.

Ситуацію погіршує "фішка" Dragon's Dogma 2 з лише одним слотом для збереження. Це означає, що гравцям доведеться дотримуватися всіх наслідків, з якими вони зіткнуться під час проходження гри, а для повного рестарту з новим персонажем потрібно видаляти файли з комп'ютера і з хмари мануально.

Відео дня

А ще в Dragon's Dogma 2 дуже багато міктротранзакцій – можливість отримати всі платні предмети під час проходження, але на це доведеться витратити якусь кількість сил і часу. І це, на думку багатьох, неприпустимо в грі за 70 доларів (2199 грн).

Від журналістів Dragon's Dogma 2 отримала високі оцінки, її середній бал – 89 зі 100 на OpenCritic. Оглядачі хвалять сюжет, веселий геймплей і справжнє занурення в ігровий світ, яке виділяється на тлі інших RPG. Але сильно критикують технічний стан проєкту.

За словами фахівців, проблеми з продуктивністю Dragon's Dogma 2 на ПК частково пов'язані з високим навантаженням на процесор. Так, бажано мати процесор Intel Core 12-го покоління, Ryzen 5000 або новіше. А рекомендовані "системки" радять розглядати як "абсолютний мінімум".

В один день із Dragon's Dogma 2 на ПК відбувся реліз Horizon Forbidden West, уже колишнього ексклюзиву PlayStation. Проєкт дуже тепло зустріли: 91% позитивних відгуків і 25 000 гравців на піку в перші години після запуску.

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