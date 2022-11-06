Користувачі зможуть увімкнути контрольні точки.

Sony і Santa Monica Studio хочуть, щоб God of War Ragnarok випробували якомога більше гравців. Для цього розробники реалізували 70 опцій доступності. Вони дозволять пройти бойовик людям з обмеженими можливостями. А ще ці функції допоможуть зробити Ragnarok простішою, особливо, в плані боїв з босами.

Як передає портал GameRant, в грі є опція контрольних точок в боях з головгадами. Якщо її включити, то в разі поразки не доведеться повертатися на початок бою. Можна буде продовжити з місця, де зберігся прогрес. Правда, поки невідомо, наскільки частими виявляться контрольні точки. Найімовірніше, їх розставлять після третини або половини битви.

Варто відзначити, що описана опція присутня в налаштуваннях. Розробники не стануть включати її за замовчуванням. Гравці самі вирішуватимуть, чи хочуть вони спростити бої з босами.

Відео дня

У God of War 2018 року було мало складних і різноманітних головгадів. Крім королеви валькірій Сігрюн, яку нещодавно здолали за 13 секунд, ніхто в голову і не приходить. Однак у продовженні цей аспект пообіцяли покращити.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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