Проект поки не має назви, але він буде строго одиночним і сюжетним.

Нещодавно Marvel і Disney провели невелику презентацію ігор, які створюються за їх франшизами. "Родзинкою" заходу, як і повідомлялося в анонсі, стала дебютна демонстрація проекту від студії Skydance New Media та Емі Хенніг—керівника розробки перших трьох частин Uncharted. Як виявилося, творіння присвячено Капітану Америці, Чорній пантері і ще двом персонажам.

У дебютному кінематографічному трейлері глядачам спочатку показали окупований Париж часів Другої світової війни. Далі йдуть кадри з вулицями міста і чиїмось кабінетом. А під кінець в ролику миготять Чорна пантера і Капітан Америка, які зіткнулися з ворогами в темному тунелі.

Фінальні кадри трейлера повідомили глядачам, що в проекті будуть чотири головних героя. Двох інших охарактеризували, як "шпигуна" і "солдата". Користувачі відразу подумали, що Skydance New Media готує кооперативну гру. Однак після презентації розробники спростували цю теорію і поділилися деталями проекту.

Він буде сюжетним, а історія здивує шанувальників Marvel оригінальністю. Skydance не хотіла створювати оповідь, яка вже багато разів була присутня у фільмах та коміксах. Від цієї позиції студія відштовхувалася при виборі антуражу і головних героїв.

Молодий Стів Роджерс в костюмі Капітана Америки разом з Чорною Пантерою, дідом Т'Чалли на ім'я Аззурі, будуть боротися проти "Гідри" в Парижі часів Другої світової війни. Ще два головних героя — це ватажок шпигунської організації Ваканди Наналі і солдат США, член загону "Воюючі коммандос" Гебріел Джонс.

Інші подробиці безіменної гри

За словами керівника розробки Емі Хенніг, в плані геймплея і загального настрою проект схожий на Uncharted. Це й не дивно, якщо врахувати, скільки років режисер працювала над згаданою пригодницькою серією в Naughty Dog.

Гру завжди планували сюжетною. Ні багатокористувацької, ні кооперативної складової в ній не буде. Герої взаємодіють в проекті тільки в міру розвитку історії.

Можливо, кожен з чотирьох персонажів запропонує окремий тип ігрового процесу. Однак офіційно це поки не підтвердили.

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