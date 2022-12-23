Star Wars Jedi: Fallen Order — один із приємних подарунків.

Інсайдер billbil-kun — один з найнадійніших в ігровій індустрії. Він щомісяця розкриває добірки безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus до офіційного анонсу. І прогнози завжди збуваються. Цього разу інформатор повідав, які проекти дістануться користувачам у січні 2023 року.

За даними billbil-kun, Sony подарує два блокбастера — Star Wars Jedi: Fallen Order і Fallout 76. А компанію їм складе відносно свіжа інді-гра Axiom Verge 2. Додати ці проекти в бібліотеку можна буде з 3 січня по 7 лютого. До тих пір ще доступна груднева добірка: Mass Effect Legendary Edition, Biomutant і Divine Knockout (DKO).

Детальніше про безкоштовні ігри для підписників PS Plus у січні 2023 року

Star Wars Jedi: Fallen Order — це пригодницький екшен від студії Respawn Entertainment і видавництва Electronic Arts. У грі розповідається історія Кела Кестіса — падавана, який зумів уникнути загибелі під час виконання "Наказу 66". Протагоністу довелося видати своє походження заради порятунку друга, і з цього моменту почався його шлях боротьби з Імперією.

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Геймплей в Fallen Order включає битви з використанням світлового меча. Користувачам доступні різні комбінації ударів і навичок Сили. Є також головоломки і дослідження місцевості на семи планетах. Потрапити в окремі місця можна тільки після отримання певних здібностей, як в метроїдваніях.

Fallout 76 — це онлайн-шутер з елементами виживання від Bethesda Game Studios. У грі користувачі створюють персонажа, прокачують його, виконують завдання і беруть участь в різноманітних активностях. До останніх навіть відноситься підрив ядерної бомби.

Розробники також реалізували будівництво власного притулку та спільні рейди. Походи в небезпечні локації дозволяють добути найціннішу екіпіровку, а полювання за нею — одна з основних цілей гри.

Axiom Verge 2 — це екшен з елементами платформера від Thomas Happ Games. Сюжет у проекті розповідає, як головна героїня Індра вирушила в Антарктику для досліджень, але потрапила в інший світ. Тепер вона повинна боротися з машинами, зараженими паразитами, і шукати спосіб повернутися у власну реальність.

Ігровий процес в Axiom Verge 2 зводиться до вирішення головоломок, пошуку секретів і боїв. Є битви як з рядовими ворогами, так і з босами.

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