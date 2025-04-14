Актор попросив глядачів не розносити залу.

Вихід фільму Minecraft обернувся не лише комерційним тріумфом, а й справжнім випробуванням для кінотеатрів: глядачі на сеансах почали перетворювати зали на звалище з попкорну та сміття.

Усе зайшло так далеко, що Джек Блек, виконавець ролі Стіва, особисто з'явився на одному з показів, щоб спробувати приборкати фанатський хаос:

"Будь ласка, не кидайтеся попкорном, лазуритом і пам'ятайте, ніякого Chicken Jockey".

Проблема, втім, масштабніша, ніж може здатися. Деякі глядачі буквально приносять із собою живих курок, інші закидають екран їжею, туалетним папером і чим завгодно, реагуючи на пасхалки та меми на кшталт "I am Steve" або згаданого вершника-курчати. Мережі кінотеатрів почали попереджати про наслідки перед показами: "Попкорн - не Ендер-перли, будь ласка, користуйтеся ним за призначенням".

Режисер Джаред Хесс до того, що відбувається, ставиться поблажливо. В інтерв'ю він зізнався, що кожен новий ролик із божевіллями із залів викликає в нього тільки сміх: "Люди створюють спогади - у цьому суть кіно. Я й уявити не міг такий рівень пристрасті, веселощів і повного божевілля".

Раніше ми розповідали, що у фільмі Minecraft є відсилання на Херобріна, але воно вийшло випадковим. Нібито у Стіва у фільмі стали білі очі через помилку комп'ютерної графіки.

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