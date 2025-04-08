Репліка Джека Блека "Chicken jockey" приводить глядачів у захват і викликає оплески.

Прем'єра фільму Minecraft на великих екранах викликала справжню бурю емоцій у глядачів, зокрема у підлітків, які буквально вибухають від захвату в кінотеатрах.

Сцена, де Джек Блек кричить "Chicken jockey" стала справжнім феноменом, який захопив соціальні мережі. Підлітки кричать, записують усе на телефони і закидають попкорном глядачів, які сидять поруч. У деяких випадках, такі інциденти навіть призводили до втручання поліції.

Chicken jockey - це рідкісне явище в Minecraft, коли міні-зомбі забирається на курку. Цю сцену у фільмі перетворили на мем завдяки TikTok, і тепер кожен прагне поділитися своїм захопленням у залі.

На тлі цієї дивовижної глядацької поведінки, актор Роджер Кларк, відомий за роллю Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, зауважив, що з кожним роком молодь продовжує дивувати новими формами колективної взаємодії з кіно:

"Учора ввечері ми з дітьми подивилися Minecraft у кінотеатрі, і я досі перетравлюю побачене. Спочатку я не розумів, що відбувається, під сміх моїх синів. Потім я почав розбиратися і тепер знаю, що поняття не маю, як спрогнозувати, що щось стане популярним".

Раніше ми розповідали, що фільм Minecraft став найуспішнішою екранізацією ігор на старті. Тільки у США стрічка зібрала 157 мільйонів доларів за перші вихідні.

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