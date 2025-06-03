Чоловік Джонатана Джосса стверджує, що це було вбивство на ґрунті гомофобії.

Джонатан Джосс, актор, чий голос можна почути в Red Dead Redemption, Cyberpunk 2077, Wasteland 3 і мультсеріалі "Цар гори", був застрелений у Сан-Антоніо, США. Джонатану було 59 років.

Як повідомляє San Antonio Express-News, Джосс разом із чоловіком приїхали на місце їхнього згорілого будинку. Він згорів ще в січні, а подружжя приїхало туди забрати пошту. Уже на місці у Джосса стався конфлікт із сусідом, тоді й сталася трагедія.

Поліція повідомляє, що підозрюваний, 56-річний Сігфредо Альварес Сеха, відкрив вогонь і кілька разів вистрілив у Джосса. Він спробував сховатися на машині, але був затриманий неподалік.

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Чоловік Джосса, Трістан Керн де Гонсалес, випустив заяву, в якій називає те, що трапилося, гомофобним актом насильства і частиною багаторічної кампанії цькування.

За його словами, їх із Джоссом регулярно переслідували сусіди: погрожували, домагалися, ображали. Будинок, у якому вони жили, згорів після двох років подібних погроз, і, незважаючи на неодноразові звернення в поліцію, нічого зроблено не було:

"Ми з Джонатаном були біля місця, де стояв наш будинок. Хтось поклав на чільне місце череп однієї з наших собак, яка загинула в пожежі. Це було нестерпно. Ми почали плакати, кричати. У цей момент до нас підійшов чоловік і почав ображати нас гомофобними виразами. Потім він дістав пістолет і вистрілив. У нас не було зброї. Ми нікому не погрожували. Ми просто сумували. Коли він вистрілив, Джонатан штовхнув мене в бік. Він врятував мені життя".

Він додав, що раніше сусід глузував із них, коли Джосс намагався винести з палаючого будинку одного зі своїх собак.

Сам Джосс у січні говорив ЗМІ, що пожежа трапилася після того, як вони з чоловіком розпалили вугільний гриль прямо в будинку через відсутність газу та електрики. За його словами, вони були впевнені, що загасили вугілля перед відходом, і не звинувачували сусідів безпосередньо.

Джонатан Джосс був одним із тих акторів, хто хоч і з'являвся в іграх рідко, але вибирав справді помітні проєкти. Його дебют в ігровій індустрії стався в Sante Fe Mysteries 1996 року, після чого він озвучив Джона Редкорна в грі за "Царем гори" 2000-го. А потім був Red Dead Redemption, Days Gone, Wasteland 3, The Walking Dead: Michonne і Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

На телебаченні він найвідоміший як голос Джона Редкорна в "Царі гори", де він з'явився в 34 епізодах протягом 13 сезонів. Зовсім недавно Джосс записав нові репліки для перезапуску мультсеріалу, який має вийти на Hulu вже в серпні.

Раніше ми розповідали, що актор озвучення Skyrim і Fallout 3, який вийшов із коми, подякував фанатам за підтримку. Колеги з Bethesda і фанати актора оплатили йому всі медичні рахунки.

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