Роздача триватиме до вечора 11 липня.

Четвер на календарі, а значить Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу. Цього разу користувачам пропонують додати до своєї бібліотеки The Falconeer, унікальний екшен про повітряні баталії на великих військових соколах у масштабному океанічному світі.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 11 липня 2024 року. А через тиждень почнуть роздавати Floppy Knights, покрокову тактичну стратегію з використанням карткової системи.

Докладніше про The Falconeer

The Falconeer вийшла 2020 року і була однією з ігор у стартовій лінійці Xbox Series X|S. Проєкт отримав позитивні відгуки як від гравців, так і критиків, ба більше, був номінований на премію Bafta.

"Приміряйте на себе роль Вершника (Falconeer) – могутнього воїна, який воює в небесах океанічного світу, де століттями спліталися у вузол невірні рішення і зради. Вам належить узяти участь у безлічі різних кампаній і поглянути на цей дивовижний світ із найрізноманітніших сторін", – з опису гри.

Примітно, що гра була створена силами однієї людини, Томаса Сала, відомого розробника модів для Skyrim.

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