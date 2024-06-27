Роздача триватиме до вечора 4 липня.

Адміністрація Epic Games Store у спробах переманити аудиторію Steam на свій майданчик продовжує безкоштовно роздавати ігри щочетверга. Зараз у магазині можна забрати Sunless Skies: Sovereign Edition, рольовий тайтл у стилі стімпанку і жахів Лавкрафта.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 4 липня. А наступного тижня почнуть роздавати екшен The Falconeer про повітряні битви в масштабному океанічному світі.

Докладніше про Sunless Skies: Sovereign Edition

За жанром, це суміш RPG (з видом зверху), адвенчури, хорора і рогалика з елементами карткової гри. Візуальний стиль тут натхненний готикою, стімпанком, дрібкою окультизму і творчістю Лавкрафта.

У своїй основі Sunless Sea фокусується на дослідженнях місцевого моторошного світу та розповіданні загадкової історії. Якщо ви любите тривалі та добре написані сюжетні пригоди, то ця гра для вас.

У Steam у Sunless Skies дуже позитивні відгуки, 84% користувачів рекомендують гру. А якщо вірити сервісу How Long To Beat, на повне проходження гри у звичайного гравця піде близько 100 годин.

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