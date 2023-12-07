Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до 13 грудня, а після цього в магазині будуть дарувати "таємну гру".

У онлайн-магазині Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача нових ігор. Цей тиждень користувачам будуть доступні дві непогані гри, до того ж різних жанрів. А після цього в магазині Epic Games даруватимуть "таємну гру".

Перший проєкт з роздачі – GigaBash. Це онлайн-файтинг в дусі мегапопулярного Super Smash Bros. Ultimate. Гравцям беруть під управління одного з десяти персонажів, щоб битися один з одним в бійці "4 vs 1" або ж в командній бійці "два на два".

В Steam тайтл рекомендують 92% гравців.

Також в магазині роздають Predecessor, фентезійну MOBA для 10 осіб, в якій гравці в командах по п'ять осіб б'ються на карті з 3-ма лініями. У бою можна попутно виконувати квести і збирати валюту, і все це з видом від третьої особи. Рейтинг в Steam – 80%.

Користувачі Epic Games Store мають на день менше, ніж зазвичай, щоб забрати обидві гри – вони покинуть каталог ввечері 13 грудня. Після цього магазин запустить серію новорічних роздач.

В іншому магазині, Steam, прямо зараз проходить розпродаж найкращих ігор цього й попередніх років. Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

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