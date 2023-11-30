Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 7 грудня.

Четвер на календарі, а, отже, в онлайн-магазині Epic Games Store стартувала чергова роздача безкоштовних ігор. Цього разу геймерам віддають відразу дві гри, причому обидві в жанрі файтинг, і обидві з хорошими відгуками.

Перший проєкт з роздачі – Jitsu Squad. Це драйвовий 2D-beat'em up з мультяшною графікою і великою кількістю прийомів, натхненний Marvel vs Capcom. У неї можна грати як поодинці, так і в кооперативі до чотирьох осіб.

Серед гравців Steam у гри 86% позитивних відгуків, критики оцінили її в більш скромні 70 зі 100. Проєкт можна безкоштовно додати в особисту бібліотеку протягом тижня, а встановити в будь-який час.

Також в магазині роздають Mighty Fight Federation, тривимірний файтинг із 14 персонажами з різних всесвітів й унікальними стилями гри. Грати теж можна як одному в аркадному режимі, так і в компанії друзів, борючись один з одним. У Steam тайтл рекомендують 84% гравців.

Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 7 грудня 2023. А через тиждень в магазині знову даруватимуть дві гри в жанрі екшен – GigaBash і Predecessor.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці вийшла нова гра від творців "Відьмака 3" – її також переклали українською мовою. Трилер за культовим романом Станіслава Лема повинен сподобатися шанувальникам жанру, зокрема, фанатам Firewatch.

А вже наступного тижня пройде церемонія нагородження ігор The Game Awards 2023. На ній, як очікується, покажуть дебютний трейлер GTA 6.

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