У Dredge ви досліджуєте моторошний світ з істотами в дусі жахів Лавкрафта в ролі капітана рибальського судна.

Магазин Epic Games Store запустив безкоштовну роздачу сьомої таємної гри. Цього разу користувачі можуть забрати Dredge, один із найкращих інді-тайтлів 2023 року, з відкритим світом і риболовлею.

Але потрібно поспішити – додати гру др бібліотеки можна протягом 24 годин, тобто до 18:00 за Києвом завтрашнього дня. Увечері 25 грудня магазин запустить роздачу іншої гри. Що це буде за гра, невідомо.

Детальніше про Dredge:

Якщо говорити зовсім простими словами, то Dredge – це риболовля і страх відкритого моря. Ви, в ролі капітана рибальського судна, досліджуєте моторошний світ з істотами в дусі жахів Лавкрафта.

Гра заслужила вкрай позитивні відгуки користувачів. У Steam 95% позитивних відгуків на основі 30 тисяч рецензій. Геймери хвалять красиві пейзажі та цікаві квести, а також наявність різноманітних механік: від менеджменту до міні-ігор.

На The Game Awards 2024 Dredge було номіновано одразу в кількох категоріях, включно з "Найкращою дебютною інді-грою" і "Найкращим наративом". Підтверджено, що в майбутньому гра отримає кіноадаптацію.

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