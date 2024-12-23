Легендарний статус відкриває нові локації і трохи спрощує гру.

Epic Games Store проводить чергову безкоштовну роздачу, але цього разу не гри, а преміум-покращення для Dark and Darker, багатокористувацької гри в жанрі Dungeon Crawler.

Dark and Darker - це фентезійна PvPvE-гра від південнокорейської команди Ironmace. Реліз гри в ранньому доступі відбувся у 2023 році.

В основі геймплея лежить екстракшн-механіка, де кілька команд або одиночних гравців потрапляють у темні підземелля. Мета - не тільки вибити побільше скарбів, а й успішно вибратися живим. При цьому гравцям доводиться битися як з небезпечними монстрами, так і з іншими шукачами наживи. Різні класи мають особливі вміння, наприклад, маг може застосовувати різноманітні заклинання, а розбійник покладається на раптові атаки з тіней і пастки. Підземелля генеруються з пастками і секретами, тому кожен забіг обертається новим випробуванням, яке вимагає грамотного вибору спорядження і скоординованих дій з союзниками.

Відео дня

Легендарний статус, який і роздають в Epic Games Store, пропонує гравцям доступ до особливо небезпечних підземель, збільшує інвентар персонажа до 8 слотів, розширює можливості торгівлі з NPC і дає різні бонуси. Без роздачі від EGS поліпшення коштує 30 доларів.

Раніше ми розповідали, що Epic Games представила скіни Джонні Сільверхенда і Ві з Cyberpunk 2077 у Fortnite.

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