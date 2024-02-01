Акція триватиме до вечора 7 лютого.

Онлайн-магазин Epic Games Store продовжує дарувати ігри своїм користувачам. У порівнянні з роздачею безкоштовних ігор в період новорічних свят, це не всім відомі хіти, але серед них теж часом зустрічаються цікаві представники, про які більшість напевно навіть не чули.

Прямо зараз на платформі роздають головоломку Doors: Paradox у незвичайному жанрі "вийти з кімнати". Акція триватиме до вечора 8 лютого, після чого стартує роздача перевидання Doki Doki Literature Club.

Детальніше про Doors: Paradox

У цій грі користувачам належить маніпулювати різними механізмами і предметами в барвистих тривимірних діорамах, щоб відкрити двері і перейти в нову локацію.

Гра дуже барвиста і незвичайна, з безліччю деталей і, що важливо, приємним музичним супроводом. На її проходження зазвичай йде 5 годин.

Doors: Paradox продається і в Steam. Від користувачів цього сервісу вона отримала 92% позитивних відгуків.

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