Увечері 24 грудня магазин запустить роздачу іншої гри.

Магазин Epic Games Store безкоштовно роздає всім охочим Fallout 3: Game of The Year Edition. Це повне видання культової RPG, в яке входять основна гра, а також п'ять масштабних доповнень.

Але потрібно поспішити – додати гру до бібліотеки можна протягом 24 годин, тобто до 18:00 за Києвом завтрашнього дня. Увечері 24 грудня магазин запустить роздачу іншої гри. Що це буде за гра, невідомо.

Fallout 3 – для тих, хто не грав

У цій частині тактичний покроковий бій принесли в жертву тривимірному виду від першої особи. Незважаючи на це, Fallout 3 в своєму класі нітрохи не гірше класичних частин серії.

У грі демонструється далеке постапокаліптичне майбутнє, де люди пережили ядерну війну в мережі підземних сховищ. Події третьої частини розгортаються в районі Вашингтона, а основна мета за сюжетом – знайти батька головного героя.

Відкритий світ в Fallout 3 рясніє безліччю завдань з варіативністю дій, а вибір гравців впливає на подальших хід подій. Що стосується геймплея, то він включає збір екіпіровки, прокачування і битви.

Середній бал гри на сайті Metacritic становить 93 бали зі 100.

А в Steam нещодавно стартував традиційний великий зимовий розпродаж ігор, який заведено вважати найбільшим в році. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

Водночас технічні експерти Digital Foundry склали топ ігор 2023 року з найкрасивішою графікою. Найкращою, на подив багатьох, назвали Avatar: Frontiers of Pandora.

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