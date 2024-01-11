Акція триватиме до вечора 18 січня.

Щоденна новорічна роздача ігор Epic Games Store закінчилась, тому ми повернулися до "безкоштовних четвергів". Сьогодні магазин запустив роздачу високооціненої морської пригоди Sail Forth, випущеної в 2022 році.

Акція триватиме до вечора 18 січня, тому часу, аби забрати гру є вдосталь. А вже через тиждень новою безкоштовною грою стане піксельний платформер LOVE зі складними рівнями.

Детальніше про Sail Forth

Це адвенчура про подорож на вітрильному судні по величезному процедурно-генеруючому світу. У грі доступні десятки регіонів – кожен зі своїми унікальними островами, жителями, флорою і фауною.

"Подружитеся з місцевими жителями і наберіть з них моряків в команду, встаньте на боротьбу проти зухвалих піратів і прокладете курс через безмежний світ", – говориться в описі гри.

В Steam гра має 93% позитивних відгуків.

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