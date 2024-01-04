Забрати "Вартових Галактики" можна до вечора 11 січня.

Онлайн-магазин Epic Games Store почав безкоштовно віддавати останню гру в рамках новорічної роздачі. Нею стала Marvel's Guardians of the Galaxy, яка може претендувати не тільки на звання однієї з найкращих ігор за коміксами в історії, але й однієї з найкращих пригодницьких ігор останніх років.

Забрати "Вартових Галактики" можна протягом тижня, до вечора 11 січня. А вже наступного четверга в магазині почнуть безкоштовно роздавати Sail Forth.

Guardians of the Galaxy – детальніше про гру

Це однокористувацька гра в жанрі екшен від студії Eidos Montreal, відомої по перезапуску Deus Ex.

Гра зібрала теплі відгуки критиків і гравців (рейтинг в Steam – 93%), а також нагороду "За найкращий сюжет 2021". Її можна порадити всім фанатам хороших історій і видовищних битв. Такі сюжетні блокбастери з якісним виконанням зараз з'являються вкрай рідко.

"Вирушайте борознити космос разом з Вартовими Галактики! У цьому пригодницькому бойовику ви спробуєте себе в ролі Зоряного Лорда – очольте химерну команду, від якої залежить доля Галактики! Ви впораєтеся. Напевно", – говориться в описі гри.

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