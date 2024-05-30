Акція триватиме до вечора 6 червня.

Четвер на календарі, а значить магазин EGS запустив роздачу нової гри. Користувачам платформи пропонують безкоштовно додати до своєї бібліотеки Chivalry 2. Це продовження популярного мережевого екшену, натхненного середньовічними баталіями.

Акція триватиме до вечора 6 червня. Що Epic Games Store почне роздавати через тиждень, невідомо. Раніше безкоштовними іграми стали Dragon Age: Inquisition і Farming Simulator 22.

Детальніше про Chivalry 2

Це багатокористувацький бойовик, де гравці б'ються один з одним у ролі лицарів та інших середньовічних воїнів. Арсенал величезний: списи, кувалди, мечі, бойові сокири, луки і навіть відрубані кінцівки.

"Візьміть під контроль величезні поля битв на 64 гравців. Снаряди з катапульт розривають землю під вашими ногами, але ви рішуче берете в облогу замки, підпалюєте села та розправляєтеся з мерзенними селянами, намагаючись пройти мапу командних цілей", – з опису гри.

У Steam у тайтла рейтинг 80%. Гравцям сподобався хардкорний підхід до ігрового процесу (потрібно стежити за витривалістю, вчитися парирувати випади тощо) і вкрай автентична атмосфера. А грати в неї цікаво як досвідченому гравцеві, так і новачкові.

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