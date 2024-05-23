Магазин Epic Games Store запустив безкоштовну роздачу гри Farming Simulator 22. Це давно визнаний мільйонами гравців популярний симулятор ферми, перша серія якого вийшла ще в далекому 2008 році.
Безкоштовна роздача триватиме до вечора 30 травня. Що Epic Games Store почне роздавати через тиждень, невідомо, але, за чутками, це буде якась ААА-гра.
Детальніше про Farming Simulator 22
- Як і випливає з назви, геймерам пропонують випробувати себе в ролі фермера і протестувати безліч сільськогосподарської техніки.
- Головна фішка гри в тому, що вона дає змогу гравцеві повністю керувати всіма дрібницями, що відбуваються на фермі, включно з різними сезонами для посівів, ланцюжками виробництв тощо. А взимку можна зайнятися виробництвом або переробкою сільгосппродукції.
- Може здатися, що проєкт доволі нішевий, але на піку в нього зіграло понад 100 тисяч осіб, а прямо зараз, через майже три роки з моменту релізу, у грі знаходиться 30 тис. користувачів. У Steam 92% геймерів відгукуються про гру позитивно (понад 50 тис. рецензій).
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