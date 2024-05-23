Безкоштовна роздача триватиме до вечора 30 травня.

Магазин Epic Games Store запустив безкоштовну роздачу гри Farming Simulator 22. Це давно визнаний мільйонами гравців популярний симулятор ферми, перша серія якого вийшла ще в далекому 2008 році.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 30 травня. Що Epic Games Store почне роздавати через тиждень, невідомо, але, за чутками, це буде якась ААА-гра.

Детальніше про Farming Simulator 22

Як і випливає з назви, геймерам пропонують випробувати себе в ролі фермера і протестувати безліч сільськогосподарської техніки.

Головна фішка гри в тому, що вона дає змогу гравцеві повністю керувати всіма дрібницями, що відбуваються на фермі, включно з різними сезонами для посівів, ланцюжками виробництв тощо. А взимку можна зайнятися виробництвом або переробкою сільгосппродукції.

Може здатися, що проєкт доволі нішевий, але на піку в нього зіграло понад 100 тисяч осіб, а прямо зараз, через майже три роки з моменту релізу, у грі знаходиться 30 тис. користувачів. У Steam 92% геймерів відгукуються про гру позитивно (понад 50 тис. рецензій).

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