Мова про A Plague Tale: Innocence, яка розповідає про подорож сестри і брата в розпал епідемії чуми.

У магазині Epic Games Store в рамках новорічної роздачі можна безкоштовно забрати A Plague Tale: Innocence. Це одна з найкращих ігор з упором на сюжет, яка в Steam має 93% позитивних відгуків, а в 2019 навіть отримала премію "Найкраща гра з видатним сюжетом".

Забрати похмуру пригоду можна до вечора 4 січня. А завтра EGS запустить роздачу фінальної гри. За чутками, це буде Marvel's Guardians of the Galaxy.

A Plague Tale: Innocence – детальніше про гру

Гра розповідає про жахливий період в історії Європи, а конкретно – Франції – періоді середньовіччя, чуми та інквізиції. 1349 рік. Головні герої, 15-річна Аміція та її молодший брат Гуго, який хворіє на невідому хворобу, намагаються сховатися від Інквізиції. Однак на їхньому шляху не тільки солдати церкви, а й полчища чумних щурів.

Головна особливість гри – джерело світла, якого постійно буде не вистачати. Днем щури не висовуються, тому не становлять небезпеку, на відміну від Інквізиції. Вночі навпаки, солдати не ганяються за героями, але щури можуть напасти з будь-якого боку, якщо у головних героїв не буде достатньо світла, щоб відлякати їх.

Торік гра отримала сиквел A Plague Tale: Requiem. Його події починаються через шість місяців після історії Innocence.

А тим часом в онлайн-магазинах ігор, в тому числі EGS добігає кінця великий зимовий розпродаж, який заведено вважати найбільшим в році. А поки головні новинки 2023 року і хіти минулих років Доступні зі зниженим цінником.

Своєю чергою Steam ділився статистикою, яка збірка ПК була найпопулярнішою у 2023 році серед її користувачів. Як з'ясувалося, число гравців з Windows 10 поступово знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

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