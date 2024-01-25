Акція триватиме до вечора 1 лютого.

Четвер на календарі, а значить в магазині Epic Games Store безкоштовно роздають ігри. Цього разу всього одну, і про яку напевно мало хто чув, зате з надвисоким рейтингом в 95%.

До вечора 1 лютого всі охочі можуть додати до своєї бібліотеки Infinifactory. А через тиждень новою безкоштовною грою стане головоломка Doors: Paradox в незвичайному жанрі "вийти з кімнати".

Детальніше про Infinifactory

За жанром, це головоломка/стратегія. У ній гравцям потрібно буде будувати фабрики і управляти виробництвом в повному 3D. Окрім режиму пісочниці, є і сюжетна кампанія.

За створення гри відповідала студія Zachtronics, одним з минулих проєктів якої була кубічна Infinimine. Останньою надихався сам Маркус Перссон, коли створював Minecraft.

Infinifactory вийшов майже 10 років тому і має надзвичайно позитивні відгуки користувачів у Steam. Її рекомендують 95% пограли.

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