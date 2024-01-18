Забрати піксельний платформер можна до вечора 25 січня.

Сервіс Epic Games Store запустив роздачу чергової гри. Протягом тижня (до вечора 25 січня) геймери можуть поповнити свої бібліотеки піксельним платформером LOVE.

Ця гра була створена однією людиною і пропонує мінімалістичний платформер з акцентом на складність. Хоча складність може виявитися високою, тайтл дозволяє встановлювати свої власні контрольні точки. У стандартному режимі для завершення гри за один прохід дається всього 100 життів.

Сама гра вийшла в 2014 році і має понад 92% позитивних відгуків в Steam. Гравці хвалять піксельний ретро-стиль, хардкорні рівні і наявність режиму для спідранерів.

А вже ввечері 25 січня розпочнеться безкоштовна роздача пісочниці Infinifactory. У ній треба будувати фабрику і стежити за виробництвом. В Steam гра продається за 515 грн, її оцінка – 95% позитивних відгуків.

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