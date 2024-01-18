Сервіс Epic Games Store запустив роздачу чергової гри. Протягом тижня (до вечора 25 січня) геймери можуть поповнити свої бібліотеки піксельним платформером LOVE.
Ця гра була створена однією людиною і пропонує мінімалістичний платформер з акцентом на складність. Хоча складність може виявитися високою, тайтл дозволяє встановлювати свої власні контрольні точки. У стандартному режимі для завершення гри за один прохід дається всього 100 життів.
Сама гра вийшла в 2014 році і має понад 92% позитивних відгуків в Steam. Гравці хвалять піксельний ретро-стиль, хардкорні рівні і наявність режиму для спідранерів.
А вже ввечері 25 січня розпочнеться безкоштовна роздача пісочниці Infinifactory. У ній треба будувати фабрику і стежити за виробництвом. В Steam гра продається за 515 грн, її оцінка – 95% позитивних відгуків.
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