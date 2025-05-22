Акція триватиме до 29 травня, 18:00 за київським часом.

Компанія Epic Games продовжує наповнювати бібліотеки користувачів EGS безкоштовними іграми. Цього разу відвідувачі сервісу можуть отримати три проєкти: Sifu, Deliver At All Costs і Gigapocalypse.

Акція триватиме до 29 травня, 18:00 за київським часом. Які ігри магазин почне роздавати через тиждень, поки невідомо.

Детальніше про безкоштовні ігри

Sifu - це екшен з елементами beat 'em для любителів фільмів з Брюсом Лі та важких випробувань. Після кожної загибелі головний герой старіє, і коли він досягає певного віку, то воскресіння закінчуються. Залишається тільки один варіант – починати рівень заново. На думку багатьох, це одна з найкращих ігор 2022 року.

Відео дня

Deliver At All Costs – веселий екшен від Konami про доставку незвичайних вантажів. Наприклад, гігантського марліна або атомну бомбу, яка ось-ось вибухне. Примітно, що гра вийшла сьогодні й відразу потрапила в безкоштовну роздачу.

Gigapocalyps – піксельний екшен про величезних монстрів, кожен з яких має свої унікальні здібності. У Steam проєкт зібрав 93% позитивних відгуків.

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