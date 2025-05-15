Безкоштовна роздача триватиме до вечора 22 травня.

У цифровому магазині від Epic Games розпочався традиційний "Мегарозпродаж". Івент триватиме цілий місяць, протягом якого раз на тиждень роздаватимуть "таємні" ігри. Першими стали Dead Island 2 і Happy Game.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 22 травня. А через тиждень в EGS віддаватимуть одразу три безкоштовні ігри. Однак назви цих проєктів поки не оголошені.

Dead Island 2 – один із найвідоміших довгобудів ігрової індустрії. Гра перебувала у виробничому пеклі понад 10 років і змінила багато студій. За жанром, це зомбі-екшен від першої особи, де гравці намагаються вижити в пост-апокаліптичному Лос-Анджелесі. Гра досить лінійна і без відкритого світу, але це не завадило їй отримати хороші відгуки.

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Happy Game, всупереч назві, теж є сумішшю жахів і екшену – просто простішою. Це гра про маленького хлопчика, який засинає і потрапляє в жахливий кошмар, тепер йому треба знайти вихід і врятуватися.

Нагадаємо, для "Сталкера 2" вийшов черговий великий патч, що містить понад 700 змін. Автори істотно поліпшили систему A-Life, що відповідає за імітацію життя в Зоні.

З чуток, Rockstar збирається скрасити очікування GTA 6 ремастером GTA 4 для сучасних платформ. Робота над проєктом ведеться вже щонайменше рік, а реліз може відбутися до кінця 2025 року.

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