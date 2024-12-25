Через добу почнеться роздача наступної гри.

В Epic Games Store почалася роздача шутера Control від студії Remedy, розробників серії Alan Wake. Примітно, що Control роздають уже втретє: аналогічні роздачі проводилися в червні та грудні 2021 року.

У Control гравцям належить узяти на себе роль Джессі Фейден, несподівано призначеної директоркою надсекретного Бюро Контролю. Вона потрапляє в "Найстаріший дім", де реальність спотворюється, а загадкові Іісси намагаються поглинути все навколо. Зброя Джессі - револьвер, що трансформується, здатний видозмінюватися в міру дослідження Бюро, а також особливі паранормальні здібності, на кшталт телекінезу і левітації.

Головна фішка Control криється не тільки в динамічних перестрілках, а й у дослідженні заплутаних коридорів "Найстарішого будинку", де кожен новий поворот може піднести несподіванки у вигляді прихованих офісів, дивних просторових аномалій і додаткових сюжетних відгалужень.

Відео дня

Розробники з Remedy зараз активно працюють над продовженням, яке, за їхніми словами, стане екшен-RPG. На відміну від оригіналу, де рольових механік практично не було, Control 2 буде глибше зачіпати розвиток персонажа і, ймовірно, запропонує нові способи взаємодії з навколишнім світом.

Раніше ми розповідали, що за 2024 рік у Steam вийшло 19 тисяч ігор, це рекорд за весь час існування магазину.

Вас також можуть зацікавити новини: