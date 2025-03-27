Безкоштовна триватиме до вечора 3 квітня.

У фірмовому магазині Epic Games цього тижня можна безкоштовно отримати одразу дві гри. Показово, що в обох іграх пропонують вжитися в роль кота.

Перший проєкт із роздачі – Cat Quest. Це фентезійна екшен RPG з приємною боївкою і "замуррчательною" атмосферністю про пригоди кота-воїна, який вирушає в мандри королівством Фелінгард, щоб урятувати свою сестру. У Steam у тайтла 95% позитивних відгуків.

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Також у магазині роздають Neko Ghost, Jump! – це незвичайний платформер, у якому геймери у ролі кота можуть перемикатися між 2D- і 3D-перспективами, що допомогло грі заслужити позитивні відгуки користувачів.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 3 квітня. Яка гра буде безкоштовною наступного разу, невідомо.

Днями в Steam завірусився новий хіт – це симулятор наркоторгівлі в дусі серіалу Breaking Bad. Піковий онлайн перевалив за 140 000 геймерів, а користувацький рейтинг становить значні 98%.

УНІАН розповідав про бізнесмена, який зробив відеогру за допомогою ШІ та тепер заробляє 90 тисяч доларів на місяць. Проєкт привернув увагу Ілона Маска і надихнув інших розробників.

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