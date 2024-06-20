Роздача триватиме до вечора 27 червня.

У магазині Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача. Цього разу охочі можуть безкоштовно отримати іграшку Freshly Frosted, а також особливий бандл для багатокористувацької гри Rumble Club.

Freshly Frosted – гра-головоломка, в якій треба займатися сортуванням пончиків за допомогою конвеєрних стрічок. Здавалося б, нічим не примітна гра, але в Steamунеї аж 98% позитивних відгуків. Сама гра вийшла у 2022 році.

Другий проєкт із роздачі, Rumble Club, сам по собі є безкоштовною онлайн-грою за участю до 20 осіб, акцент у якій зроблено на просунутій фізиці. У EGS пропонують забрати набір із тисячею монет і 200 кристалами.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 27 червня. А наступного тижня EGS роздаватиме гру Sunless Skies: Sovereign Edition. Це пригода в дусі стімпанку з домішкою жахів Лавкрафта.

Нагадаємо, вже завтра відбудеться реліз Shadow of the Erdtree, довгоочікуваного DLC для хардкорного екшену Elden Ring. На Metacritic доповнення отримало оцінку 95 балів зі 100 – це не тільки найкращий результат серед усіх новинок року, а й серед усіх доповнень, коли-небудь випущених.

Також нещодавно в Steam з'явився новий хіт із рейтингом 98% – це поліпшена версія Shin Megami Tensei V, яка скинула кайдани ексклюзивності Nintendo. Завдяки тонні дрібних поліпшень і новій сюжетній лінії, гра перестала бути просто класною рольовою грою, а стала однією з найкращих, кажуть огляди.

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