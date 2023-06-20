Режисер збирається взяти з гри тільки візуальну складову, а решту — змінити.

Режисер Чад Стахелскі ("Джон Уік") вперше з моменту анонсу екранізації Ghost of Tsushima від Sony поділився інформацією про фільм. Він назвав картину "антисамурайською" і зараз думає над тим, як адаптувати величезну історію з гри в стандартний формат кіно.

Такою інформацією Стахелскі поділився в інтерв'ю ComicBook Movie. Журналісти запитали про екранізацію Ghost оf Tsushima, і режисер відповів: "Це те, над чим ми зараз активно працюємо. Я люблю цю серію, наприклад, історію Дзіна Сакая, і це, я б сказав, цитата: "Найбільш антисамурайський фільм про самураїв", — тому що сюжетні лінії і тематика в ньому, і подорож, яку проходить Дзін Сакай від його перетворення або його вибір того, ким стати і ким люди хочуть, щоб він став, і ким він, на його думку, повинен стати — це так цікаво для мене, як історія. Безумовно, персонажі в історії, безумовно, те, що я не хочу втратити в будь-якому випадку".

Потім Стахелскі розповів, що збирається безпосередньо взяти з Ghost of Tsushima тільки візуальну складову. Режисер зіткнувся з проблемою адаптації великої історії у форматі фільму на 2 або 2,5 години. На думку постановника, картина повинна бути відмінною сама по собі, але також мати основу для продовження у вигляді сивела або телешоу.

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Коротко про Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima — це пригодницький екшен у відкритому світі від студії Sucker Punch. Дії гри розгортаються в 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма був захоплений агресорами.

Головний герой, самурай на ім'я Дзін Сакай, вирішує порушити свій кодекс і боротися з ворогами методами сінобі. Гра вийшла 17 липня 2020 року ексклюзивно на PlayStation 4, а пізніше дісталася до PlayStation 5.

На агрегаторі рецензій Metacritic екшен Ghost of Tsushima отримав 83 бали від преси і 9,3 бала від користувачів на основі більш ніж 15 тисяч відгуків.

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