Проект нібито з'явиться в Steam в кінці цієї зими.

Чутки про вихід Ghost of Tsushima на ПК вже давно з'являлися в Мережі, і зараз виник привід вважати, що вони були правдивими. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Repulsive_Lettuce побачив на сайті стороннього продавця ігрових ключів Instant-Gaming повідомлення про реліз самурайського екшена на персональних комп'ютерах. Згідно з інформацією з порталу, вихід відбудеться вже 7 лютого 2022 року.Читайте такожСтало відомо, коли на ПК вийдуть 7 ексклюзивів PlayStation, The Elder Scrolls VI та інші нові ігри

Ентузіаст зробив скріншот, виклав його у відкритий доступ і вирішив дізнатися більше деталей. Він зв'язався зі службою підтримки Instant-Gaming і запитав, звідки взялися відомості про вихід Ghost of Tsushima на ПК. Оператор відповів, що дані надійшли від постачальника ключів. Не виключено, що це хтось із розробників або співробітників Sony. У такої людини напевно повинна бути інсайдерська інформація. Однак зараз до відомостей про реліз самурайського екшену на персональних комп'ютерах краще ставитися з дещицею недовіри.

Коротко про Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima — це пригодницький екшен у відкритому світі від студії Sucker Punch. Дії гри розгортаються в 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма був захоплений агресорами.

Головний герой, самурай на ім'я Дзін Сакай, вирішує порушити свій кодекс і боротися з ворогами методами сінобі. Гра вийшла 17 липня 2020 року ексклюзивно на PlayStation 4, а пізніше дісталася до PlayStation 5.

На агрегаторі рецензій Metacritic екшен Ghost of Tsushima отримав 83 бали від преси і 9,3 бала від користувачів на основі більш ніж 15 тисяч відгуків.

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