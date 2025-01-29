Rise of the Ronin вийде на ПК 10 березня / Фото - Sony

Team Ninja офіційно підтвердила, що Rise of the Ronin, екшен-RPG у відкритому світі, вийде на ПК 10 березня. Гра вийшла ексклюзивно на Playstation 5 у квітні 2024 року, а тепер отримає поліпшену версію для комп'ютерів із низкою технічних доопрацювань.

Rise of the Ronin пропонує гравцям узяти на себе роль роніна, воїна без пана, який опиняється в центрі політичних і соціальних потрясінь епохи Бакумацу. Гравці зможуть взаємодіяти з різними фракціями, ухвалювати ключові рішення і впливати на хід історії.

Крім опрацьованої рольової системи, у грі зроблено акцент на бойові механіки, Team Ninja відома своїми динамічними й технічними битвами, і цей проєкт не став винятком.

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У момент релізу критики сприйняли гру стримано, поставивши 76 балів на Metacritic.

Саме у версії на ПК також ввели безліч технічних поліпшень:

  • Підтримка роздільної здатності 8K
  • Сумісність із DirectX 12 Ultimate
  • Можливість гри на ультрашироких і надшироких моніторах
  • Підтримка 120 FPS
  • Трасування променів
  • Покращений 3D-звук
  • Повне налаштування керування з клавіатури та миші
  • Технології AMD Fidelity FX Super Resolution, Nvidia DLSS, Reflex і Intel XeSS
  • Покращений інтерфейс із підтримкою керування мишею

Раніше ми розповідали, що зовсім скоро, 30 січня, на ПК вийде Marvel's Spider-Man 2, але Playstation начебто забула про це. У гри досі немає навіть системних вимог.

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