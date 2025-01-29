Rise of the Ronin підтримуватиме 8К роздільну здатність і трасування променів.

Team Ninja офіційно підтвердила, що Rise of the Ronin, екшен-RPG у відкритому світі, вийде на ПК 10 березня. Гра вийшла ексклюзивно на Playstation 5 у квітні 2024 року, а тепер отримає поліпшену версію для комп'ютерів із низкою технічних доопрацювань.

Rise of the Ronin пропонує гравцям узяти на себе роль роніна, воїна без пана, який опиняється в центрі політичних і соціальних потрясінь епохи Бакумацу. Гравці зможуть взаємодіяти з різними фракціями, ухвалювати ключові рішення і впливати на хід історії.

Крім опрацьованої рольової системи, у грі зроблено акцент на бойові механіки, Team Ninja відома своїми динамічними й технічними битвами, і цей проєкт не став винятком.

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У момент релізу критики сприйняли гру стримано, поставивши 76 балів на Metacritic.

Саме у версії на ПК також ввели безліч технічних поліпшень:

Підтримка роздільної здатності 8K

Сумісність із DirectX 12 Ultimate

Можливість гри на ультрашироких і надшироких моніторах

Підтримка 120 FPS

Трасування променів

Покращений 3D-звук

Повне налаштування керування з клавіатури та миші

Технології AMD Fidelity FX Super Resolution, Nvidia DLSS, Reflex і Intel XeSS

Покращений інтерфейс із підтримкою керування мишею

Раніше ми розповідали, що зовсім скоро, 30 січня, на ПК вийде Marvel's Spider-Man 2, але Playstation начебто забула про це. У гри досі немає навіть системних вимог.

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