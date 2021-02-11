Реліз видовищного бойовика від творців Spider-Man відбудеться виключно на PlayStation 5.

Компанія Sony оголосила дату релізу свого нового ексклюзиву – Ratchet & Clank: Rift Apart. Гра вийде 11 червня виключно на PlayStation 5.

Як підкреслили розробники зі студії Insomniac Games (творці Spider-Man) в офіційному блозі PlayStation, майбутній блокбастер ідеально підійде для новачків, не знайомих з франшизою.

"Сюжетна лінія ніяк не пов'язана з подіями попередніх ігор. Хоча давні шанувальники франшизи напевно помітять безліч цікавих пасхалок", – заявив креативний директор Insomniac Games Маркус Сміт.

Трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

За сюжетом підлий доктор Нефаріус знайшов пристрій для подорожі в альтернативні виміри, а головні герої – Ретчет і Кланк були розлучені. У процесі гри вони будуть шукати один одного, досліджувати нові та вже знайомі фанатам місця, познайомляться з новим персонажем і знайдуть різноманітну унікальну зброю.

Одна з особливостей гри – практично безшовний світ. Завдяки надшвидкому накопичувачу SSD в PlayStation 5 гравці через портали потраплятимуть в інші виміри миттєво.

Ratchet & Clank: Rift Apart обіцяє бути видовищною грою, з безліччю перестрілок і різноманітних супротивників. Екшен також використовуватиме й інші особливості PS5 – підтримку 3D-звуку, поліпшену вібрацію і адаптивні тригери контролера DualSense.

Одночасно з анонсом дати релізу в PS Store стартували попередні замовлення на Ratchet & Clank: Rift Apart.

Стандартне видання обійдеться у 2299 грн, а розширене з саундтреком, цифровим артбуком, комплектами броні та іншими бонусами коштуватиме 2599 грн.

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Автор: Сергій Коршунов