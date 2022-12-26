Digital Foundry — це група фахівців, які вивчають і оцінюють гри з технічної точки зору. Вони проводять детальний аналіз і розповідають, які аспекти виконані добре, а де виникли проблеми. Саме згадані експерти вважаються одними з найдосвідченіших у своїй ніші. І нещодавно фахівці опублікували аргументований рейтинг Ігор 2022 року з найкращою графікою.
На першій позиції опинилася Horizon Forbidden West, причому цілком справедливо. УНІАН у своєму огляді теж відзначав неймовірну деталізацію і якість опрацювання всіх візуальних аспектів в грі Guerrilla Games.
Умовне "срібло" дісталося The Callisto Protocol — хорору, в якому незаперечною виявилася лише якість графіки. А замикає першу трійку Portal RTX — перевидання культової головоломки з підтримкою технології трасування променів.
Що стосується інших позицій, то серед них вистачає ААА-ігор, причому деякі переможці виявилися вельми несподіваними. Наприклад, на четвертому місці розташувався зомбі-екшен Dying Light 2 Stay Human, про який багато видань забули при складанні рейтингів з найдостойнішими проектами року.
Ігри з найкращою графікою 2022 року, за версією Digital Foundry
- Horizon Forbidden West;
- The Callisto Protocol;
- Portal RTX;
- Dying Light 2 Stay Human;
- Need for Speed Unbound;
- Fortnite на Unreal Engine 5.1;
- A Plague Tale: Requiem;
- Warhammer 40,000: Darktide;
- The Last of Us Part I;
- Gran Turismo 7.