На першому місці цілком заслужено опинилася Horizon Forbidden West.

Digital Foundry — це група фахівців, які вивчають і оцінюють гри з технічної точки зору. Вони проводять детальний аналіз і розповідають, які аспекти виконані добре, а де виникли проблеми. Саме згадані експерти вважаються одними з найдосвідченіших у своїй ніші. І нещодавно фахівці опублікували аргументований рейтинг Ігор 2022 року з найкращою графікою.

На першій позиції опинилася Horizon Forbidden West, причому цілком справедливо. УНІАН у своєму огляді теж відзначав неймовірну деталізацію і якість опрацювання всіх візуальних аспектів в грі Guerrilla Games.

Умовне "срібло" дісталося The Callisto Protocol — хорору, в якому незаперечною виявилася лише якість графіки. А замикає першу трійку Portal RTX — перевидання культової головоломки з підтримкою технології трасування променів.

Що стосується інших позицій, то серед них вистачає ААА-ігор, причому деякі переможці виявилися вельми несподіваними. Наприклад, на четвертому місці розташувався зомбі-екшен Dying Light 2 Stay Human, про який багато видань забули при складанні рейтингів з найдостойнішими проектами року.

Ігри з найкращою графікою 2022 року, за версією Digital Foundry

Horizon Forbidden West;

The Callisto Protocol;

Portal RTX;

Dying Light 2 Stay Human;

Need for Speed Unbound;

Fortnite на Unreal Engine 5.1;

A Plague Tale: Requiem;

Warhammer 40,000: Darktide;

The Last of Us Part I;

Gran Turismo 7.

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