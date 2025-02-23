Цього разу люди дійсно можуть втратити роботу.

Electronic Arts зареєструвала патент, який може автоматизувати один із ключових етапів розробки ігор - QA та плейтестинг. Згідно з документом, компанія планує використовувати ШІ-агентів, здатних імітувати різні стилі гри для тестування проєктів.

У патенті під назвою "Генерація персон з мультимодальним імітаційним навчанням" описується система, яка замінює ручне тестування ШІ-моделями з різними ігровими поведінковими шаблонами. Це дасть змогу розробникам швидше й ефективніше виявляти помилки, а також оцінювати, як різні гравці можуть взаємодіяти з ігровими механіками.

EA пояснює, що традиційне тестування вимагає великих витрат, особливо під час розробки AAA-ігор. Процес може займати до півроку, а ШІ-агенти здатні значно прискорити його і знизити витрати.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Microsoft представила перший у світі штучний інтелект для генерації відеоігор. Muse AI може пропонувати розробникам ідеї для геймдизайну і, як і технологія EA, передбачати поведінку гравців за різних сценаріїв.

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