Гра вийде до квітня 2026 року. Водночас журналіст Том Гендерсон робить ставку на осінь 2025-го.

Electronic Arts офіційно підтвердила, що наступна частина Battlefield вийде протягом 2026 фінансового року, який триватиме з квітня 2025-го по березень 2026 року.

Хоча точної дати релізу поки що немає, журналіст Том Хендерсон припускає, що випуск відбудеться восени 2025 року, у жовтні або листопаді, що відповідає традиційному графіку серії.

Розробкою нової Battlefield займаються відразу чотири внутрішні студії EA: DICE, Motive, Criterion Games і Ripple Effect. Компанія запевняє, що це буде наймасштабніша Battlefield в історії, і на її створення виділено більше ресурсів, ніж будь-коли раніше.

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Глава EA Ендрю Вілсон зазначив, що команда поставила перед собою завдання повернути франшизі колишню славу, а тому проєкту приділяють особливу увагу.

"Ми інвестували в цей Battlefield більше, ніж у будь-яку попередню частину. У нас працюють чотири студії, у нас було достатньо часу. Ми розраховуємо зробити найбільшу Battlefield за всю історію серії".

Раніше колишній працівник DICE заявив, що 98% розробників нової Battlefield ніколи раніше не працювали над серією, а сама гра буде більше схожа на Call of Duty.

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