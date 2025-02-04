Над грою працюють чотири студії, передреєстрація на тестування вже відкрита.

Компанія Electronic Arts запустила Battlefield Labs – це спеціальне середовище для тестування нової частини серії з чесним зворотним зв'язком для розробників.

Крім того, компанія об'єднує студії DICE, Criterion, EA Motive і Ripple Effect в єдину під назвою Battlefield Studios. Вони разом працюють над шостою частиною в серії, яка "повернеться у свою золоту епоху", обіцяють розробники.

У рамках Battlefield Labs геймери зможуть випробувати основні механіки нової Battlefield – попередню реєстрацію вже відкрито для гравців із ПК, PS5 і Xbox Series X/S.

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У бета-тесті будуть доступні класичні режими "Захоплення" і "Прорив".

Перші етапи тестування приділять битвам і системі руйнування оточення, далі почнеться випробування балансу зброї, транспортних засобів і гаджетів.

Перший етап тестування Battlefield Labs розпочнеться найближчими тижнями.

У ролику, присвяченому Battlefield Labs, демонструються кадри з преальфи нової частини. Розробники явно вирішили зробити акцент на руйнівності.

Сеттінг нової Battlefield повернуть у сучасність, на картах зійдуться 64 гравці, а на релізі в мультиплеєрі будуть доступні 45 видів зброї, що вдвічі більше ніж у попередній грі серії. Сюжет присвятять конфлікту між НАТО і "невідомою ПВК".

Коли вийде нова Battlefield, поки невідомо. За словами розробників, шутер уже увійшов у "ключову стадію виробництва". Найімовірніше, реліз варто чекати восени 2025 року.

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