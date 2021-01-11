Еллі з гри The Last of Us Part II стала єдиною віртуальною дівчиною в цьому рейтингу.

Видання TC Candler, яке вже 30 років публікує рейтинги найкрасивіших людей року, представило нову добірку. У топ-100 найкрасивіших жінок 2020-го увійшла Еллі – головна героїня постапокаліптичної драми The Last of Us Part II.

Рейтинг Most Beautiful Faces було опубліковано на YouTube-каналі TC Candler.

Героїня відеоігри зайняла 82 місце, обійшовши в рейтингу співачку Аріану Гранде і таких акторок, як Пріянка Чопра ("Рятувальники Малібу") та Маріон Котіяр ("Початок"). Перше місце в топ-100 найкрасивіших жінок року посіла ізраїльська фотомодель Яель Шелбія Коен.

Цікаво, що Еллі стала єдиною віртуальною жінкою в цьому рейтингу.

Раніше TC Candler публікував рейтинг найкрасивіших чоловіків року. Його очолив знаменитий шведський блогер Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie.

Детальніше про The Last of Us Part II

Постапокаліптична драма від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PlayStation 4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем в 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія ще не розкрила.

Друга частина The Last of Us встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни свої відгуки залишили 150 тисяч осіб. А скандал навколо гри, коли їй навмисно занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер можна опублікувати рецензію тільки через два дні після виходу будь-якої гри.

Наприкінці 2020-го The Last of Us Part II була визнана "Грою року" на церемоніях Golden Joystick Awards 2020 та The Game Awards.

Також друга частина The Last of Us була визнана "Грою року" за версією користувачів Metacritic та читачів УНІАН.

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Автор: Сергій Коршунов