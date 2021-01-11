Видання TC Candler, яке вже 30 років публікує рейтинги найкрасивіших людей року, представило нову добірку. У топ-100 найкрасивіших жінок 2020-го увійшла Еллі – головна героїня постапокаліптичної драми The Last of Us Part II.
Рейтинг Most Beautiful Faces було опубліковано на YouTube-каналі TC Candler.
Героїня відеоігри зайняла 82 місце, обійшовши в рейтингу співачку Аріану Гранде і таких акторок, як Пріянка Чопра ("Рятувальники Малібу") та Маріон Котіяр ("Початок"). Перше місце в топ-100 найкрасивіших жінок року посіла ізраїльська фотомодель Яель Шелбія Коен.
Цікаво, що Еллі стала єдиною віртуальною жінкою в цьому рейтингу.
Раніше TC Candler публікував рейтинг найкрасивіших чоловіків року. Його очолив знаменитий шведський блогер Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie.
Детальніше про The Last of Us Part II
- Постапокаліптична драма від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PlayStation 4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем в 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія ще не розкрила.
- Друга частина The Last of Us встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни свої відгуки залишили 150 тисяч осіб. А скандал навколо гри, коли їй навмисно занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер можна опублікувати рецензію тільки через два дні після виходу будь-якої гри.
- Наприкінці 2020-го The Last of Us Part II була визнана "Грою року" на церемоніях Golden Joystick Awards 2020 та The Game Awards.
- Також друга частина The Last of Us була визнана "Грою року" за версією користувачів Metacritic та читачів УНІАН.