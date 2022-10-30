Для цього знадобилася дуже ретельна підготовка.

Elden Ring знадобилося менше року, щоб стати культовою грою. Це доводять мільйони проданих копій і фанати, які проходять екшен-RPG божевільними способами. Наприклад, на початку жовтня один з них здолав двох складних босів без застосування зброї. А зараз стало відомо про набагато більш вражаюче досягнення. Стример під псевдонімом GinoMachino вбив всіх головгадів в Elden Ring без єдиного пропущеного удару.

Екшен-RPG FromSoftware включає 165 босів. Деякі з них досить слабкі, але все одно володіють небезпечними атаками. А сюжетні головгади вимагають серйозної підготовки навіть для стандартної перемоги, не кажучи вже про проходження без пошкоджень.

Про намір вбити всіх босів, не пропустивши жодного удару, GinoMachino повідомив 7 березня. Після цього почалися наполегливі тренування. Основна стадія підготовки зайняла три місяці. Два з них стример продумував і тестував маршрут для проходження всіх босів. А ще один пішов на проходження випробування.

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Останнім противником у списку виявився Солдат Годріка. Стример убив його, після чого почав стримано святкувати перемогу. Пізніше GinoMachino написав: "Святі угодники, хлопці, я не можу повірити, що ми це зробили. Я не думав, що у нас вийде... Я прийшов сьогодні зовсім не впевненим у собі".

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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