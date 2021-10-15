Користувач створив ігровий епізод на базі останнього сезону серіалу.

Створення демейків — одна з улюблених розваг частини гравців. Вони беруть популярний проект і показують, як він міг би виглядати за часів першої PlayStation. Раніше такий трюк виконали з The Witcher 3: Wild Hunt, Death Stranding і Bloodborne. А нещодавно відвідувач форуму Reddit під псевдонімом alundbjork створив демейк на базі серіалу "Гра престолів". Він показав, як шоу може виглядати в якості інтерактивного проекту для PS1.

Відразу попередимо: відео і текст нижче містять невеликі спойлери до фінального сезону серіалу. У ролику ентузіаста демонструється, як персонаж біжить вулицями Королівської Гавані. Потім він піднімається на стіни міста і починає стріляти з балісти по дракону Дейнеріс. Той поступово спалює вулиці столиці Семи Королівств своїм полум'ям. Між залпами з балісти потрібно чекати п'ять секунд, поки триває перезарядка.

Закінчився ролик не дуже весело. Персонаж так і не зміг потрапити в дракона, а той звернув увагу на стрілка і знищив його вогненним диханням.

Детальніше про серіал "Гра престолів"

Шоу вважається одним з найпопулярніших від HBO. До виходу восьмого сезону воно встигло стати культовим.

Серіал заснований на книгах Джорджа Мартіна з циклу "Пісня льоду й полум'я".

Фінальний сезон активно критикувався користувачами і рецензентами за численні сюжетні ходи.

Зараз HBO знімає відгалуження "Гри престолів" під назвою "Дім дракона". Воно розповість про громадянську війну на території Вестероса.

Автор: Назар Степорук