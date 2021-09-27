"Великодка" пов'язана з P.T. – демоверсією Silent Hills, хоррора який так і не з'явився на світ.

Автор YouTube-каналу Douglas N Gomes виявив у режисерській версії Death Stranding з підзаголовком Director's Cut відсилання до P. T. Так називається демоверсія Silent Hills – скасованого хоррора від Хідео Кодзіми.

Головному герою гри Сему Бріджесу можуть снитися жахи, коли він відпочиває у своїй кімнаті. Вони бувають найрізноманітнішими, наприклад, протагоніст бачить ВВ (дитину в капсулі) з обличчям Дедмена. У режисерському виданні додали ще один сон в якості "великодки". Він показує, як Сем наближається до капсули з Лізою – антагоністом P. T. Жінка трясеться і намагається вирватися з ув'язнення.

Death Stranding – про що гра

У світі гри стався катаклізм, який назвали "вихід смерті". Америка лежить в руїнах, по світу ходять невидимі і смертоносні тварі, а вцілілі люди поховалися в розрізнених містах. Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них – Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус. В образі Сема вам належить пройти від східного узбережжя Америки до західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну – UCA (Сполучені міста Америки).

У чому суть P. T.

Демоверсію Silent Hills, яка отримала назву P. T. (Playable Teaser – іграбельний тизер), вперше представили на виставці Gamescom 2014. У ній користувачі ставали заручниками часової петлі і повинні були досліджувати невеликий будинок з декількома приміщеннями. Після кожного виходу з нього цикл перезапускався, а оточення трохи змінювалось. Щоб розібратися в тому, що відбувається, потрібно було шукати підказки і вирішувати загадки. Ті, хто пройшов демоверсію, могли побачити перший трейлер Silent Hills. Видавництво Konami згодом гру скасувало і видалило P. T. з PlayStation Store. Завантажити демоверсію зараз неможливо.

Death Stranding Director's Cut вийшла 24 вересня 2021 року. Гра отримала позитивні відгуки від критиків: на Metacritic у неї 86 балів після 49 рецензій. Ознайомитися з нашою думкою про режисерську версію можна в цьому матеріалі.

Автор: Назар Степорук