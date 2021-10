За даними інсайдера, разом з ремастером Bluepoint Games розробляє і другу частину похмурого екшену.

Студія Bluepoint Games, що випустила менш як рік тому ремейк Demon's Souls на PlayStation 5, займається перевиданням культової гри Bloodborne та створенням її сиквела.

Про це повідомив екс-голова видання IGN і співвласник студії Lillymo Games Колін Моріарті, який раніше до офіційного анонсу розповів про сам ремейк Demon's Souls, передає Wccftech.

Крім того, за словами Моріарті, джерелом слуху є людина, яка до презентації Sony повідомила, що студія Insomniac Games працює над грою про Росомаху. Пізніше на PlayStation Showcase 2021 ця інформація підтвердилася з анонсом гри Marvel's Wolverine.

Сама ж Bluepoint Games днями була куплена компанією Sony, і стала однією з внутрішніх студій PlayStation. Попри те, що і Bloodborne, і Demon's Souls розробляла студія FromSoftware, права на ці ігри належать Sony, як видавцеві. Тож чутки про потенційний ремейк Bloodborne від Bluepoint Games схожі на правду, враховуючи, що раніше студія займалася переважно перевиданнями.

З іншого боку, під час анонсу покупки Bluepoint Games, голова студії Марко Траш повідомив, що у PlayStation Studios компанія займеться створенням "оригінального контенту". Про яку саме гру йшла мова, він не уточнив.

Нагадаємо, крім ремейка Demon's Souls для PS5 студія Bluepoint Games працювала над збіркою оновлених версій God of War та God of War II для PS3, портуванням Titanfall на Xbox 360, створенням ремастерів Gravity Rush та збірки Uncharted: The Nathan Drake Collection для PS4, а також перевиданням Shadow of the Colossus.

Автор: Сергій Коршунов