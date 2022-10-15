Місто виглядає непогано, хоча освітлення не відповідає нуару.

Автор YouTube-каналу TeaserPlay регулярно створює різноманітні ігрові концепти. Наприклад, на початку липня ми писали, як цей ентузіаст покадрово відтворив трейлер Call of Duty 2. А нещодавно він опублікував ролик, який присвятив Max Payne 2. Блогер пофантазував на тему реалізації майбутнього ремейка гри на рушії Unreal Engine 5.

Відео від TeaserPlay триває дві хвилини. Автор показав кілька локацій, модель головного героя, стрілянину та інше. Ентузіаст явно намагався відтворити атмосферу нуара, якою прославилася серія Max Payne. І місцями у нього це вийшло, наприклад, промислові склади і частина міста з мостом виглядають непогано.

Але в іншому концепт не особливо відповідає грі і створювався на швидку руку. Анімаціям явно не вистачає полірування — вони відчуваються занадто смиканими. Тряска камери під час бігу виглядає недоречною, а стрілянина — "дерев'яною". Але як для концепту одного ентузіаста результат прийнятний.

Нагадаємо, фінська студія Remedy Entertainment створює ремейки перших двох частин Max Payne. Вона ж відповідала за оригінали і домовилася з Rockstar Games, яка зараз володіє правами на франшизу. Проекти знаходяться на ранній стадії розробки, тому подробиці поки відсутні.

Які концепти створювали гравці

На початку липня автор під псевдонімом TeaserPlay покадрово повторив трейлер Call of Duty 2.

Раніше все той же блогер пофантазував щодо того, як могла б виглядати Assassin's Creed в японському антуражі на сучасному рушії. А ще він поділився своїм баченням ремейка Grand Theft Auto III.

Ентузіаст Enfant Terrible використав UE5, щоб створити локації з потенційної Bloodborne 2.

А художник заставок і дизайнер рівнів з Києва під псевдонімом Egor реалізував на Unreal Engine 5 Село новачків — культову локацію зі S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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