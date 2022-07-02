Концепт дає можливість уявити, як міг би виглядати сучасний ремейк шутера.

Умільці продовжують використовувати рушій Unreal Engine 5 з його великими бібліотеками і багатим інструментарієм для реалізації різноманітних ігрових концептів. Одним з них нещодавно відзначився автор YouTube-каналу TeaserPlay. Блогер зміг покадрово відтворити трейлер Call of Duty 2.

Свою роботу ентузіаст показав на відео, де порівняв концепт з оригіналом. Якщо не вдивлятися в дрібниці, то виникає відчуття, що TeaserPlay демонструє ремейк знаменитого шутера.

Автор добре вловив стилістику Call of Duty 2 і постарався підібрати об'єкти, які максимально відповідають оригіналу. Це особливо помітно на кадрах з напівзруйнованими поселення. У трейлері також присутні поїздка на танку і підготовка до висадки на узбережжі з човнів.

Особливо вражає деталізація і багатство оточення. Воно виглядає реалістичним і різноманітним — між локаціями відразу відчувається контраст. Єдиний явний недолік в роботі TeaserPlay — це освітлення. Місцями воно перенасичене, а зайва яскравість не підходить під темну гаму Call of Duty 2.

Які ще концепти створювалися на Unreal Engine 5

Раніше все той же TeaserPlay пофантазував щодо того, як могла б виглядати Assassin's Creed в японському антуражі на сучасному рушії. А ще він поділився своїм баченням ремейка Grand Theft Auto III.

Ентузіаст Enfant Terrible використав UE5, щоб створити локації з потенційної Bloodborne 2.

А художник заставок і дизайнер рівнів з Києва під псевдонімом Egor реалізував на Unreal Engine 5 Село новачків — культову локацію зі S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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