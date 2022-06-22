До "п'ятірки" не дотягує, але виглядає відмінно.

Автор YouTube-каналу TeaserPlay відзначився черговим концептом на рушію Unreal Engine 5. Цього разу блогер показав, як міг би виглядати потенційний ремейк Grand Theft Auto III.

Ентузіаст реалізував кілька оновлених локацій і можливість їх вивчати в ролі головного героя Клода. Модель протагоніста TeaserPlay позичив у 3D-художника на ім'я Хоссейн Діба. Впізнавані риси у неї залишилися, але тепер їх доповнюють різні деталі, наприклад, легка неголеність і виразна зачіска.

У концепті блогера є можливість ходити і їздити на одній з осучаснених машин. Завдяки цьому робота TeaserPlay відчувається, як справжній ремейк, а не заготовка. Ентузіаст також додав класичні елементи інтерфейсу з GTA III з декількома змінами.

Оточення в ролику теж варто похвалити. Автор використав сучасні текстури і моделі, але намагався вловити настрій третьої частини Grand Theft Auto. В цілому концепт виглядає не соромно, хоча освітлення не завадить підтягнути. Місцями яскравість зашкалює, що шкодить сприйняттю.

Які ще концепти створювалися на Unreal Engine 5

Раніше все той же TeaserPlay пофантазував щодо того, як могла б виглядати Assassin's Creed в японському антуражі на сучасному рушію.

Ентузіаст Enfant Terrible використав UE5, щоб створити локації з потенційної Bloodborne 2.

А художник заставок і дизайнер рівнів з Києва під псевдонімом Egor реалізував на Unreal Engine 5 Село новачків — культову локацію зі S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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