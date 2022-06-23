Правда, завдання вдалося включити в гру тільки у вигляді великої заставки.

Збірник ремастерів Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition прославився завдяки огидній якості виконання. Однак недбале ставлення Grove Street Games до оновлення трьох частин GTA дозволило блогеру під псевдонімом Vadim M зробити цікаве відкриття. Він виявив у файлах ремастера Grand Theft Auto: Vice City фрагмент вирізаної місії і зумів його відновити.

Варто відразу зазначити, що завдання виявилося однією великою заставкою на рушії гри. У ній спочатку показується, як головний герой Томмі Версетті виходить з поліцейської дільниці в районі Оушен-Біч. Він сідає в машину і їде в клуб "Малібу".

За протагоністом вирушили два гангстери в жовтому автомобілі. Злочинці стежили за Томмі від поліцейської дільниці і влаштували перестрілку в клубі. Після цього послідувала втеча головного героя, спроби сховатися від поліції і ДТП. В останньому протагоніст нібито помер, проте з подальшого діалогу стає зрозуміло, що це зйомки кіно.

На думку Vadim M, у Vice City планували реалізувати низку місій про участь Томмі у створенні фільму. Однак Rockstar від цих планів відмовилася. Тепер сліди завдання можна знайти тільки в першій версії ремастера Vice City.

Коротко про недоліки Grand Theft Auto: the Trilogy — The Definitive Edition

У ремастерах майже кожен аспект візуальної складової був виконаний погано. Це стосується текстур, моделей, ефектів, рослинності, освітлення та іншого.

Оновлені версії також страждали від засилля багів. Деякі з них відчутно заважали проходити ігри.

З моменту запуску ремастери отримали патчі, які усунули частину проблем. Наприклад, вони виправили дощ у San Andreas, через який нічого не було видно.

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