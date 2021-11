Оригінали, нажаль, більше не купиш.

Нещодавно в продаж надійшов збірник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Він включає ремастери трьох класичних частин серії — GTA III, Vice City і San Andreas. Реліз комплекту став оглушливим провалом. Ситуація виявилася навіть гіршою, ніж у випадку з Cyberpunk 2077. Екшен-RPG від CD Projekt RED не виправдала високих очікувань публіки, а тут люди просто сподівалися отримати нормальні ремастери. Як виявилося, не доля.

Перевидання відзначилися такою горою проблем, що навіть незрозуміло, з якого боку її розбирати. Там і вирізана музика, і сексуальна міні-гра в файлах San-Andreas, і збої з серверами, і чого тільки ще немає. Паралельно користувачі лаяли Grand Theft Auto: The Trilogy за катастрофічно велику кількість багів і огидну оптимізацію. УНІАН теж взяв участь у цьому "святі життя" і готовий розповісти, як поліпшені класичні GTA виявилися не такими вже поліпшеними.

Поверніть наше полігональне дитинство

Для початку пройдемо стандартну процедуру. Grand Theft Auto: The Trilogy — це комплект ремастерів, а не ремейків. У порівнянні з оригіналами в них змінилася лише графіка і технічна складова. Сюжет і геймплей розробники не чіпали, тому говорити про них немає сенсу. Кожен, хто цікавиться оновленою трилогією, напевно знає основні подробиці про GTA III, Vice City і San Andreas.

Я лише уточню, що класичні частини Grand Theft Auto збереглися не дуже добре. Постановка завдань місцями відчувається шаблонною, стрільба — пластиковою, а поведінка персонажів — надто гіпертрофованою. Управління машинами злегка підтягнули, і це чи не головна перевага ремастерів. Проходити їх без ностальгічних почуттів я б не рекомендував: все-таки двадцять років розвитку індустрії дають про себе знати. А якщо все ж зважитеся, то хоч "трійку" не запускайте — вона відчувається привітом з занадто далекого минулого.

І раз з формальностями закінчили, переходимо до головної страви, якою нас обіцяли нагодувати — оновленої графіки. Про неї мені хочеться сказати так: "Поверніть наше полігональне дитинство". Grand Theft Auto: The Trilogy примудрилася зіпсувати більшість аспектів візуальної складової GTA III, Vice City і San Andreas. Моделі тепер виглядають не просто старими — вони по-справжньому лякають. При першій зустрічі з Кенді Сакс у мене ледь очі не витекли. А в оновленій San Andreas часом зустрічаються персонажі з явно непропорційними частинами тіл. У цій же грі напартачили з освітленням — в заставках чорношкірі персонажі зливаються з місцевістю.

Деталізації на вулицях явно не вистачає, тіні слабкі, а рослинність виглядає гірше, ніж у Warcraft III: Reforged. Завершують парад мильні текстури, які буває помічаєш при дослідженні світу. І це я вже не згадую про різні дрібниці, наприклад, помилки в написах і відсутность ефекту розбиття скла, який був в оригінальній San Andreas. В цілому Grand Theft Auto: The Trilogy виглядає, як лінива робота на швидку руку. Базові елементи абияк змінили, а заглиблюватися і ретельно налаштовувати кожен аспект графіки не захотіли. Ось і виходить, що куди не глянь, а все виглядає погано або посередньо.

Фонтан багів

Недоліки графіки — це тільки півбіди. З ними ще можна змиритися: почекати кілька оновлень, поки розробники все виправлять, а потім вже братися за проходження. Але ж в Grand Theft Auto: The Trilogy також присутня ціла феєрія багів. Перевидання доверху забиті помилками з геометрією, колізією, анімаціями, текстурами, штучним інтелектом, промальовуванням об'єктів і так далі.

Перерахувати кожну з них буде дуже складно. На форумі GTA ентузіасти зібрали вже 12 сторінок повідомлень з описом і демонстрацією різних недоліків. Там зустрічаються як стандартні, так і вельми витончені баги. Наприклад, до перших відносяться неправильне зведення анімацій і об'єкти, які виникають на очах, а до других – чорна пляма, яка поступово перетворює оточення в негатив з фотографій. Мені при знайомстві з GTA: The Trilogy зустрілися наступні помилки:

Невеликі прогалини в текстурах;

Баги зі штучним інтелектом, коли перехожі раптово починають стрибати на капот машини головного героя;

Неправильна поведінка NPC: вони впиралися в стіни і продовжували крокувати на місці. Тобто розробники не налаштували їх реакцію на перешкоди;

Баг в GTA III, який перекочував з оригіналу. Коли виляєш на машині, вона поступово збільшується в розмірах.

Начебто нічого критичного, але все одно неприємно. Розробникам знадобиться кілька великих патчів і купа заплаток, щоб виправити допущені помилки. Але ж на їх випуск знадобиться чимало часу, за який інтерес до Grand Theft Auto: The Trilogy неминуче згасне.

Висновок

Ремастери зі збірки Grand Theft Auto: The Trilogy за якістю відповідають перевиданням Heroes of Might & Magic III і XIII. Я ніяк не можу зрозуміти, куди дивився відділ контролю якості Grove Street Games і Take-Two Interactive? А Rockstar Games чим займалася? Адже вона повинна була наглядати за створенням перевидань. Чому продюсери зі складу "рок-зірок" не змусили Grove Street реалізувати нормальну графіку і почистити поліпшені класичні GTA від багів? Відповідей, на жаль, ніхто не дасть. Щодо рекомендацій до покупки, думаю, ви і так все зрозуміли. Новим користувачам тут зовсім нічого робити. А старим фанатам франшизи варто хоча б почекати патчів і солідних знижок.

Автор: Назар Степорук