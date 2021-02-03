Важить гігантська консоль 227 кг.

Блогер під ніком ZHC разом зі своєю командою зібрав триметрову робочу копію PlayStation 5 вагою 227 кг. Вона стала найбільшою працюючою ігровою консоллю, що пройшла сертифікацію для Книги рекордів Гіннеса.

На створення гігантської приставки пішло 4 місяці та $70 тисяч, повідомляє видання Game Rant.

На додаток до самої консолі ентузіаст зробив велику робочу копію геймпада DualSense. Пересувати стіки на такому контролері доводиться всією рукою.

Після цього ентузіаст влаштував 100-годинне випробування, де він змагався зі своєю командою за те, хто найкраще прикрасить гігантську консоль. ZHC розфарбовував один бік, а його команда – інший.

Журі віддало перемогу команді блогера, а він подарував їм справжні PS5. Ще близько 20 приставок він роздав дітям.

Нагадаємо, обмежений старт PlayStation 5 відбувся 12 листопада. В Україні консоль надійшла у продаж 19 листопада. Менш ніж за два місяці після виходу пристрій купили 4,5 мільйона осіб. За словами Sony, це найбільший запуск консолей в історії.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов