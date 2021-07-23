Датамайнер з'ясував, в яке місце розробники примудрилися заховати ногу головного героя в одному з фіналів гри.

Датамайнер Ленс МакДональд виявив у файлах рольового екшену Bloodborne цікаву деталь про те, як влаштована одна з фінальних сцен гри.

В одному з трьох фіналів Bloodborne головний герой позбавляється ноги, і Лялька везе його на інвалідному візку в маєток уві Сні мисливця. Ленс МакДональд виявив, що розробники не стали створювати додаткову модель персонажа з однією ногою. Вони просто зігнули другу ногу героя на 180 градусів так, що п'ята мисливця опинилася в його п'ятій точці. Відповідним відео ентузіаст поділився на своїй сторінці в Твіттері.

Нагадаємо, що нещодавно МакДональд прокоментував чергові чутки про портування Bloodborne на ПК. Він зазначив, що знає про декілька ексклюзивів PlayStation, які готуються до виходу на ПК, але Bloodborne серед них немає.

Коротко про Bloodborne

Дії Bloodborne розгортаються в місті Ярнам, де лютує епідемія, що перетворює людей на монстрів. Головний герой – мисливець, який змушений досліджувати найтемніші закутки Ярнама і битися з чудовиськами.

Екшен вийшов у 2015 році на PS4, отримавши премію Британської академії в області відеоігор за найкращий ігровий дизайн, а також 92 бали на агрегаторі Metacritic. Це найвища оцінка серед усіх ігор FromSoftware.

Автор: Сергій Коршунов